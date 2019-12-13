ФК ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией. Новый владелец клуба рассчитывает, что это станет временной мерой и для ЦСКА удастся найти новых инвесторов.

Как сообщил журналистам глава ВЭБ Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева, ВЭБ рассматривает этот шаг как временную меру, "чтобы дать возможность развиваться клубу".

По словам Шувалова, планируется конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

Как уточнил глава госкорпорации, ВЭБ вместе самим ЦСКА и Российским фондом прямых инвестиций работает над привлечением новых инвесторов, "которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА".

"Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался", - заключил глава ВЭБа.

Откуда долг

Набсовет ВЭБа одобрил кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн. Стадион был открыт как "Арена ЦСКА" в 2016 году, но уже в 2017 году ВЭБ и клуб подписали соглашение о его переименовании в "ВЭБ Арену". Стадион был заложен по кредиту, который выдала госкорпорация.

Основным владельцем ЦСКА традиционно считался президент клуба Евгений Гинер, хотя в последние годы (особенно на фоне событий в экономике Украины, где бизнесмен владел крупными энергоактивами) постоянно возникали слухи о привлечении инвесторов в клуб, финансовые возможности которого заметно скромнее основных конкурентов.

Сейчас, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", структура собственности ЦСКА выглядит так: британская Bluecastle Enterprises Ltd владеет 24,76% акций напрямую и 23,56% - через ООО "АВО Капитал", а по оставшимся 51,68% акций учредители не заявлены.