Россия упустила победу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Долгое время она лидировала, но незадолго до финиша ее опередили

Россиянка Кристина Резцова (слева) на женской эстафете 4 х 6 км Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России по биатлону финишировала второй в эстафете 4 х 6 км, прошедшей в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира.

Российская команда, в составе которой выступили Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила пять неточных выстрелов. Она оставалась в лидирующей группе с первых огневых рубежей, а на третьем этапе гонки ушла в почти полуминутный отрыв.

На четвертом этапе, после стрельбы стоя, преимущество россиянки Юрловы Перхт перед ближайшей преследовательницей, норвежки Марте Рейселанд, составляло 15,3 секунды. Но на оставшейся дистанции представительница Норвегии смогла опередить россиянку.

Норвегия (в ее составе выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд), преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 4,7 секунд. На ее счету семь промахов и один штрафной круг.

Россиянки отстали от Норвегии на 8,2 секунды.

Третье место заняла Швейцария, у которой девять промахов, один штрафной круг и 1 минута 4,1 секунды отставания от Норвегии.