Команда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру Загитовой

Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

