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Команда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру Загитовой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на неоднозначные мнения по поводу приостановления карьеры одной из лучший воспитанниц специалиста Алины Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка объявила, что сделает паузу в выступлениях на профессиональном уровне.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - говорится в заявлении команды Тутберидзе в инстаграме.

Команда Тутбердзе ответила бывшему фигуристу и ныне тренеру Евгению Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе", - говорится в заявлении команды Тутберидзе.

Кроме того, авторы обвинили двукратного олимпийского чемпиона в попытках переманить Загитову к себе и пожелали воспитать своих спортсменов, подчеркнув при этом, что "для этого нужно посещать тренировочный процесс".

Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

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Там же выражается сожаление, что другой известный тренер Татьяна Тарасова "так много критиковала Загитову". "Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы", - считают авторы заявления, напоминающие, что за три программы фигуристка показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять.

Ранее Тарасова заявила в СМИ, что Загитова не вернется в спорт, и отметила, что та честно призналась в отсутствии мотивации.

С высказанным мнением, в частности, согласен хореограф Даниил Глейхенгауз, который в своем инстаграме разместил фотографию с Загитовой и Тутберидзе и, выразив надежду на возвращение фигуристки в большой спорт, посоветовал прочитать комментарий "команды Тутберидзе" в ответ на всю критику.

фигурное катание Алина Загитова Этери Тутберидзе Евгений Плющенко Татьяна Тарасова

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