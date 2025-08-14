Акинфеев рассказал, что категорически отказался переходить в "Баварию"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что получил предложение о переходе в мюнхенскую "Баварию", однако ответил на него отказом.

По его словам, перед чемпионатом мира-2016 в Бразилии к нему подошел главный тренер сборной России Фабио Капелло и сказал, что договорился с "Баварией". Но предупредил, что Акинфееву в этой команде уготована роль второго вратаря вслед за немцем Мануэлем Нойером.

"Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть". Он удивился: "Это же "Бавария"!" - рассказал о своем диалоге с Капелло российский вратарь, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?" - сказал Акинфеев.

По его мнению, для того, чтобы выиграть конкуренцию у Нойера, "нужно быть на четыре головы выше".

"Играет в главном клубе Германии. Никогда в жизни там тебя не поставят - ты для них легионер", - сказал Акинфеев.

Акинфееву 39 лет, он – многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Также в армейском клубе он выиграл Кубок УЕФА.