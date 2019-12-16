Китайское ТВ не показало матч "Арсенала" из-за высказываний футболиста

Месут Озил Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Центральное телевидение Китая (CCTV) отменило прямую трансляцию матча британских футбольных клубов "Арсенал" и "Манчестер Сити" из-за того, что игрок "Арсенала" Месут Озил обвинил китайские власти в преследовании уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Озил – немец турецкого происхождения – написал в твиттере, что "сжигаются Кораны..., мечети сносятся..., мусульманские школы закрываются, религиозных ученых убивают одного за другим".

Китайская англоязычная газета Global Times назвала комментарии Озила не соответствующими действительности, отметив, что он "разочаровал китайских болельщиков".

С резкой критикой футболиста в соцсетях выступили китайские и британские поклонники "Арсенала.

В США и на Западе развернулась кампания в защиту прав человека в СУАР, в частности, в защиту прав национальных меньшинств автономного района Китая. Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект "О правах уйгуров 2019", предлагающий введение санкций против китайских чиновников, том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

Китай в связи с этим заявил решительный протест, назвав законопроект грубым нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела КНР.