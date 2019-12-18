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"Ливерпуль" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:1 победили мексиканскую команду "Монтеррей" в матче 1/2 финала чемпионата мира среди клубных команд в Катаре.

На 11-й минуте Наби Кейта вывел "Ливерпуль" вперед. Через три минуты "Монтеррей", благодаря голу Рохелио Мори, сравнял счет.

Ничейный счет продержался до компенсированного ко второму тайму времени: на первой добавленной минуте победный гол за "Ливерпуль" провел Роберто Фирмино.

В финале, который пройдет 21 декабря, "Ливерпуль" сыграет с бразильским "Ботафого".

Клубный чемпионат мира в нынешнем формате впервые был проведен в 2000 году, а затем регулярно стал проводиться с 2005 года, в нем принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций. "Ливерпуль" в данном случае делегирован Европой как действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА.

До этого с 1960 по 2004 год - лучший клуб мира определялся по матчам между сильнейшими командами Европы и Южной Америки (Межконтинентальный кубок). Сейчас представители Европы и Южной Америки традиционно начинают турнирный путь с полуфинала.

Всего на счету европейских клубов 11 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Испанские клубы выигрывали чемпионат мира среди клубов семь раз: четыре раза – "Реал", три – "Барселона"; это лучший показатель среди отдельных стран. Четыре раза победителями становились клубы из Бразилии.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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