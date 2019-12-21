Россияне не попали в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира

Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования (12,5 км) на этапе Кубка мира во французском Анси.

По итогам прошедшего ранее спринта он стартовал четвертым и пересек финишную черту спустя 30 минут 7,8 секунды после начала гонки.

Второе место занял представитель Франции Кентен Фиойн Майе. Он стартовал третьим, не допустил ни одного неточного выстрела и отстал от норвежца на 22 секунды.

Третье место занял еще один норвежец Ветле Шоста Кристиансен (стартовал 13-м). С одним промахом он отстал от своего соотечественника на 1 минуту ровно.

Победитель спринтерской гонки немец Бенедикт Долль, трижды промахнувшись, финишировал пятым, с отставанием от первого места в 1 минуту 23,8 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он стартовал 11-м, а финишировал 13-м. У него один неточный выстрел и 2 минуты 8,1 секунды отставания от победителя.

Остальные россияне, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 30 (28-й номер старта).Матвей Елисеев – 1 промах, 31 (24).Никита Поршнев - 2, 36 (30).Евгений Гараничев - 3, 46 (55).Эдуард Латыпов - 2, 51 (41).Дмитрий Малышко – 5.