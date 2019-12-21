Поиск

Куклина стала 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Лариса Куклина показала лучший результат среди своих соотечественниц в гонке преследования (10 км) на этапе Кубка мира во французском Анси.

По итогам прошедшего ранее спринта она стартовала 28-й и финишировала 14-й, не допустив ни одного неточного выстрела. Куклина пересекла финишную черту спустя 2 минуты 7,1 секунды после победительницы.

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, ранее выигравшая спринт. Дистанцию она преодолела за 29 минут 41,6 секунды с двумя промахами.

Второй финишировала ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд. На старт она вышла шестой, промахнулась два раза и отстала от Экхофф на 38,1 секунды.

В тройку лучших также попала представительница Швейцарии Лена Хекки (11-й номер старта). На ее счету два неточных выстрела и отставание от первого места в 46 секунд.

16-е место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт (стартовала 18-й) с двумя неточными выстрелами. 20-й стала (стартовала четвертой) Светлана Миронова, промахнувшаяся шесть раз.

биатлон

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

Логинов с точной стрельбой стал 11-м в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская премьер-лига-2019/20

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"
Допинг в российском спорте

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Путин: пресс-конференция - 2019

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на Евро

Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на Евро

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

ЦСКА крупно победил "Црвену Звезду" в матче Евролиги

"Ливерпуль" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');