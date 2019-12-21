Куклина стала 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Лариса Куклина показала лучший результат среди своих соотечественниц в гонке преследования (10 км) на этапе Кубка мира во французском Анси.

По итогам прошедшего ранее спринта она стартовала 28-й и финишировала 14-й, не допустив ни одного неточного выстрела. Куклина пересекла финишную черту спустя 2 минуты 7,1 секунды после победительницы.

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, ранее выигравшая спринт. Дистанцию она преодолела за 29 минут 41,6 секунды с двумя промахами.

Второй финишировала ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд. На старт она вышла шестой, промахнулась два раза и отстала от Экхофф на 38,1 секунды.

В тройку лучших также попала представительница Швейцарии Лена Хекки (11-й номер старта). На ее счету два неточных выстрела и отставание от первого места в 46 секунд.

16-е место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт (стартовала 18-й) с двумя неточными выстрелами. 20-й стала (стартовала четвертой) Светлана Миронова, промахнувшаяся шесть раз.