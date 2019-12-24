Олимпийский и Паралимпийский комитеты России выразили несогласие с санкциями WADA

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России солидарен с позицией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который выразил несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международного спорта, сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Олимпийский комитет России поддержал рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА с решением WADA", - сказал Поздняков во вторник журналистам по окончании заседания исполкома ОКР.

Комитет не теряет надежды на то, что спортсмены из РФ примут участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио в полноценном статусе.

Поздняков заверил, что на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне в январе российские спортсмены будут участвовать под флагом РФ. "Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом. Я надеюсь, будет звучать победный гимн нашей страны", - отметил глава ОКР. По его словам, подготовка к этим соревнованиям идет в плановом режиме.

Паралимпийский комитет России (ПКР) также выразил солидарность с позицией набсовета РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома WADA, который наложил на РУСАДА санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. " В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с решением ВАДА", - заявил глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

"Эта рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Это состоится в течении 10 - 15 дней. Далее мяч будет на стороне ВАДА, и мы будем обсуждать это в правовом поле", - добавил Ивлев.

Решение набсовета открывает путь к разрешению спора РУСАДА и WADA в международном спортивном арбитраже.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.