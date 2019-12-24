Нападающий "Спартака" Педро Роша перешел во "Фламенго" на правах аренды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский футболист московского "Спартака" следующий год проведет во "Фламенго" (Бразилия) в качестве арендованного игрока.

"Аренда рассчитана до конца 2020 года, при этом соглашением предусмотрена опция последующего выкупа игрока бразильским клубом", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

По условиям договора, "Фламенго" выплатит "Спартаку" компенсацию за аренду, а также берет на себя обязательства по зарплате 25-летнего форварда.

В ноябре клуб из Рио-де-Жанейро стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, а несколько дней назад уступил английскому "Ливерпулю" в финале клубного чемпионата мира.

Ранее Педро Роша, будучи футболистом "Спартака", также на правах аренды выступал в Бразилии за "Крузейро".