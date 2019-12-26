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Первый канал и "Одноклассники" покажут молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, стартующего в четверг, российские телезрители смогут посмотреть на Первом канале и в соцсети "Одноклассники", которые будут вести прямые трансляции.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что в группе "Спорт на Первом" в "Одноклассниках" будут транслироваться все матчи сборной России.

Смотреть трансляции можно будет в группе "Спорт на Первом" на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений "ОК Видео" на Smart TV и Android TV.

Ранее в рамках сотрудничества "Одноклассников" и Первого канала в области спортивных трансляций был показан бой UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который собрал 17 млн просмотров. Соцсеть и телеканал показывали Кубок Первого канала по хоккею, который собрал более 5 млн просмотров, товарищеские матчи сборной России по футболу, в частности, матч с Аргентиной, а также транслировали в полном объеме II Европейские игры - они собрали в соцсети 53 млн просмотров.

С 2019 года Первый канал начал транслировать свой телевизионный эфир в "Одноклассниках".

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы - 4 января. 5 января пройдут финал и матч за бронзу.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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