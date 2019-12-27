Поиск

Матч "Барыса" и московского "Динамо" в КХЛ начнут с минуты молчания

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Матч казахстанского "Барыса" и московского "Динамо" в КХЛ начнётся с минуты молчания, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

"Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря", - говорится в сообщении.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.

хоккей КХЛ Алма-Ата Казахстан Bek Air

Новости по теме

Новости

Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Синицына и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Допинг в российском спорте

Ганус назвал нереальной перспективу оспорить решения ВАДА в CAS

Допинг в российском спорте

РУСАДА направило в ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома агентства

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

ЦСКА победил "Милан" в Евролиге

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Сборная России уступила чехам в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России уступила чехам в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

Команда Путина вновь победила в хоккейном матче на Красной площади

ЦСКА проиграл московскому "Динамо", прервав шестиматчевую серию побед в КХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');