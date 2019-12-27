Матч "Барыса" и московского "Динамо" в КХЛ начнут с минуты молчания

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Матч казахстанского "Барыса" и московского "Динамо" в КХЛ начнётся с минуты молчания, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

"Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря", - говорится в сообщении.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.