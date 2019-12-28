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Россия - Канада. Онлайн

Перед матчем с потомками родоначальников хоккея россияне занимают последнее место в группе на молодежном ЧМ

Россия - Канада. Онлайн
Хоккеисты сборной России (в белом) на молодежном ЧМ
Фото: AP/ТАСС

Турнир проходит в Чехии

9'

Ответная атака сборной Канады!  Бросок с центра зоны! Наш вратарь Амир Мифтахов отражает бросок!

8'

Снова бросок в ближний угол: мимо ворот!

6'

Повтор гола!

4'

Андрей, как вам игра?)

3'

Это Александр Хованов точно бросил в ближний угол!

2'

ГООООООООООООЛ! Сборная России открыла счет!

2'
Гол!!!
1'

Обменялись атаками команды

1'

Матч начался!

Команды вышли на лед! Сейчас зазвучат гимны стран, которыми представлены 

Немцы-то, а? Чехов победили (седня)

Раздевалка нашей команды!

Состав сборной России!!

...у России и Канады имеется игра (общая) в запасе!

По три очка в группе В (нашей группе) набрали Канада, США, Германия и Чехия. Россия пока очков не набрала. Но (см.следующий пост)

На молодежном ЧМ принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять команд. Единственное условие для выхода в четвертьфинал: не занять последнее место в группе. Сборная России в своей группе... на последнем месте

В первом туре сборная России проиграла Чехии со счетом 3:4

Начало игры - 21:00 по московскому времени. Чемпионат проходит в Чехии

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Россия играет с Канадой!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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