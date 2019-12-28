Россия - Канада. Онлайн
Перед матчем с потомками родоначальников хоккея россияне занимают последнее место в группе на молодежном ЧМ
Турнир проходит в Чехии
Ответная атака сборной Канады! Бросок с центра зоны! Наш вратарь Амир Мифтахов отражает бросок!
Снова бросок в ближний угол: мимо ворот!
Повтор гола!
Вот так это было 👇 #снамироссия pic.twitter.com/YXWmeOOL63— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
Андрей, как вам игра?)
1-0— Андрей Плотников (@andreykaplotnik) 28 декабря 2019 г.
Это Александр Хованов точно бросил в ближний угол!
ГООООООООООООЛ! Сборная России открыла счет!
Обменялись атаками команды
Матч начался!
Команды вышли на лед! Сейчас зазвучат гимны стран, которыми представлены
Немцы-то, а? Чехов победили (седня)
That was a close one. @deb_teams dominated hosts @narodnitym for most of the game, until the final minutes when the Czechs battled back. #WorldJuniors— IIHF (@IIHFHockey) 28 декабря 2019 г.
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Раздевалка нашей команды!
U20: Заглянули в раздевалку молодёжки перед игрой❣️— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
⠀#снамироссия pic.twitter.com/yRxMvPp8TH
Состав сборной России!!
👉🏻 Состав на игру с канадцами на МЧМ 2020— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
Напоминаем, смотреть можно (и нужно!) на «Матч ТВ», на сайте Первого канала и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/Sbx0D5B9cl
...у России и Канады имеется игра (общая) в запасе!
По три очка в группе В (нашей группе) набрали Канада, США, Германия и Чехия. Россия пока очков не набрала. Но (см.следующий пост)
На молодежном ЧМ принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять команд. Единственное условие для выхода в четвертьфинал: не занять последнее место в группе. Сборная России в своей группе... на последнем месте
В первом туре сборная России проиграла Чехии со счетом 3:4
Начало игры - 21:00 по московскому времени. Чемпионат проходит в Чехии
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Россия играет с Канадой!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!