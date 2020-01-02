Сборная Канады разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла сборную Словакии и вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матч, который проходил в чешском городе Острава, закончился со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). В составе сборной Канады дублем отметился Барретт Хэйтон (6-я и 41-я минуты), по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл (21), Джейкоб Бернар-Докер (23), Лайэм Фоуди (29) и Алексис Лафренье (30). Единственную шайбу сборной Словакии забросил Оливер Окульяр (46).

Соперник канадцев в полуфинале определится в четверг поздно вечером, после завершения всех четвертьфинальных встреч. Финал турнира, проходящего в Чехии, состоится в воскресенье, 5 января.