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Сборная Канады разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла сборную Словакии и вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матч, который проходил в чешском городе Острава, закончился со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). В составе сборной Канады дублем отметился Барретт Хэйтон (6-я и 41-я минуты), по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл (21), Джейкоб Бернар-Докер (23), Лайэм Фоуди (29) и Алексис Лафренье (30). Единственную шайбу сборной Словакии забросил Оливер Окульяр (46).

Соперник канадцев в полуфинале определится в четверг поздно вечером, после завершения всех четвертьфинальных встреч. Финал турнира, проходящего в Чехии, состоится в воскресенье, 5 января.

Канада Словакия

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