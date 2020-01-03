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Швеция разгромила команду Чехии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции разгромили в четвертьфинале молодежного чемпионата мира команду Чехии.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Дублем в матче отметился Нильс Хёнгландер (13-я и 21-я минуты), ещё по голу на счету Уго Густафссона (15), Виктора Содерстрёма (44) и Давида Густафссона (50).
По итогам четвертьфиналов сборная Швеции сыграет в полуфинале с командой России, во втором полуфинале встретятся Финляндия и Канада. Оба матча пройдут 4 января.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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