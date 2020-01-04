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Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн

Российские хоккеисты проиграли на турнире два раза, шведские - пока ни разу

Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн
Сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии
Фото: CTK/ТАСС

Чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет проходит в Чехии

Если вы сейчас находитесь в Дудинке, то для вас игра начинается в 21:00 по местному времени

Кстати, на днях сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ среди женщин

Сегодня пройдет еще один полуфинал: Канада - Финляндия. Эти парни начнут свой матч в 21:00 по московскому времени

Международная федерация хоккея предлагает вам подборку лучших голов сборной России на турнире.

Российская команда прибыла на арену, говорят, так

Швеция – единственная команда, не знающая поражений на этом турнире. Одно очко она, впрочем, потеряла, победив Финляндию "лишь" в овертайме, а не основное время (3:2).Кроме того, в основное время шведы победили Швейцарию (5:2), Словакию (6:2) и Казахстан (6:2). В четвертьфинале Швеция ухудшала настроение местным, чешским болельщикам, победив их сборную со счетом 5:0.

Мы уже сообщали, что в четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), продула команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1). В 1/4 финала наши нанесли поражение сборной Швейцарии (3:1).

Состав сборной России на игру!

Начало игры - 17:00 по московскому времени. Трансляцию для вас проведу вновь я, Владимир Нардин

"Интерфакс" продолжает серию трансляций матчей сборной России на чемпионате мира среди молодежи. Сегодня вновь ответственный день: россияне в полуфинале играют со Швецией!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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