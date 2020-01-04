Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн

Швеция – единственная команда, не знающая поражений на этом турнире. Одно очко она, впрочем, потеряла, победив Финляндию "лишь" в овертайме, а не основное время (3:2).Кроме того, в основное время шведы победили Швейцарию (5:2), Словакию (6:2) и Казахстан (6:2). В четвертьфинале Швеция ухудшала настроение местным, чешским болельщикам, победив их сборную со счетом 5:0.