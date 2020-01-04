Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн
Российские хоккеисты проиграли на турнире два раза, шведские - пока ни разу
Чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет проходит в Чехии
Если вы сейчас находитесь в Дудинке, то для вас игра начинается в 21:00 по местному времени
🗺 Готовимся болеть, страна. С помощью нашей карты вы точно не запутаетесь с тем, когда нужно включить телевизор или открыть https://t.co/hVuJjUSFTb.— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2020 г.
Зачем? Чтобы посмотреть полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, конечно же. Сыграем против шведов! #снамироссия pic.twitter.com/6RbmsXh868
Кстати, на днях сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ среди женщин
🏒👧 И ещё немного кадров вчерашней встречи в Шереметьево — девушки из женской молодёжки прилетели домой с бронзой чемпионата мира.— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2020 г.
А комментарии главного тренера команды и самих девчонок можно почитать здесь: https://t.co/l20QndlGGN#снамироссия pic.twitter.com/27FcL0a3Np
Сегодня пройдет еще один полуфинал: Канада - Финляндия. Эти парни начнут свой матч в 21:00 по московскому времени
Международная федерация хоккея предлагает вам подборку лучших голов сборной России на турнире.
🇷🇺 The Red Machine started up and didn't slow down for one minute. Check out some of @russiahockey's best goals of the #WorldJuniors so far. pic.twitter.com/S197aG2TW2— IIHF (@IIHFHockey) 3 января 2020 г.
Российская команда прибыла на арену, говорят, так
🖐 «Давай-давай», или Сборная на арене! Полтора часа до матча со шведами #снамироссия pic.twitter.com/4smolC66qz— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2020 г.
Швеция – единственная команда, не знающая поражений на этом турнире. Одно очко она, впрочем, потеряла, победив Финляндию "лишь" в овертайме, а не основное время (3:2).Кроме того, в основное время шведы победили Швейцарию (5:2), Словакию (6:2) и Казахстан (6:2). В четвертьфинале Швеция ухудшала настроение местным, чешским болельщикам, победив их сборную со счетом 5:0.
Мы уже сообщали, что в четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), продула команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1). В 1/4 финала наши нанесли поражение сборной Швейцарии (3:1).
Состав сборной России на игру!
А вот и состав на полуфинал, изучаем 😎#снамироссия pic.twitter.com/uMeGnglyvW— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2020 г.
Начало игры - 17:00 по московскому времени. Трансляцию для вас проведу вновь я, Владимир Нардин
"Интерфакс" продолжает серию трансляций матчей сборной России на чемпионате мира среди молодежи. Сегодня вновь ответственный день: россияне в полуфинале играют со Швецией!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!