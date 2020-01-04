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ЦСКА забросил семь шайб в ворота "Сочи" в матче КХЛ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение команде "Сочи" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Сочи, - 7:1 (1:0, 2:1, 4:0) в пользу ЦСКА.

В другом матче игрового дня рижское "Динамо" на своем льду выиграло у "Барыса" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

ЦСКА лидирует в Западной конференции (65 очков), "Сочи" занимает девятое место (41), "Динамо" – 11-е (31). "Барыс" – на третьем месте в Восточной конференции.

хоккей КХЛ

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