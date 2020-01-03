СКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ

С теннисным счетом его разгромил "Йокерит"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" с крупным счетом победил соперников из петербургского СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в городе Хельсинки, - 6:0 (0:0, 5:0, 1:0) в пользу "Йокерита". Две из шести шайб хозяева провели, играя в большинстве.

Это поражение оказалось самым крупным для СКА за время выступления клуба в КХЛ. Ранее максимальными были поражения с разницей в пять шайб.

Финский клуб набрал 57 очков и занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. СКА здесь на втором месте – 61 очко.

Дубль Петера Регина и 3 очка Стива Мозеса помогли "Йокериту" нанести СКА самое крупное поражение в КХЛ. #ЙОКСКА pic.twitter.com/MjRcCqY0jf — КХЛ (@khl) 3 января 2020 г.

Ранее в этот день прошел еще ряд матчей: "Сибирь" – "Нефтхимик" – 1:2, "Металлург" – "Автомобилист" - 3:2, "Северсталь" – "Динамо" (Минск) – 2:3, "Авангард" – "Адмирал" – 4:1, "Спартак" – "Витязь" – 2:3, "Локомотив" – "Амур" – 2:0, "Торпедо" – "Трактор" – 1:6, "Динамо" (Москва) – "Куньлунь Ред Стар" – 2:0.

Эти матчи стали первыми в КХЛ в 2020 году.