Теннисисты сборной России победили США на ATP Cup

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по теннису досрочно обеспечила себе победу над командой США в матче группового этапа ATP Cup.

Во второй игре в рамках матча россиянин Даниил Медведев победил американца Джона Иснера со счетом 6:3, 6:1.

Ранее Карен Хачанов нанес поражение Тейлору Фритцу – 3:6, 7:5, 6:1.

Счет по победам в противостоянии сборных теперь 2-0 в пользу россиян. Команд ожидает парная встреча.

Турнир проходит в Австралии. В первом туре группы D Россия со счетом 3-0 победила Италию. Впереди россиян ждет игра с Норвегией.

Россия возглавляет свою группу. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп, а также две лучшие из занявших вторые места.

Турнир ATP Cup проводится впервые.