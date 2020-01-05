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Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"
Александр Большунов на "Тур де Ски"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал победителем многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".

Место на высшей строчке общего зачета он обеспечил себе, финишировав четвертым в масс-старте свободным стилем (10 км) на заключительном этапе "Тур де Ски" в Италии.

В свою очередь, занимавший первое место в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо финишировал в гонке с общего старта за пределами второй десятки, а в итоговой классификации он разместился на третьем месте. Клебо являлся действующим победителем "Тур де Ски".

Второе место по итогам "Тур де Ски" занял еще один россиянин, Сергей Устюгов (в масс-старте финишировал шестым).

Новый победитель "Тур де Ски" Большунов – бронзовый и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2018 и четырехкратный серебряный призер чемпионата мира-2019.

Ранее в женской классификации победу по итогам "Тур де Ски" одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, третьей – норвежка Ингвильд Эстберг.

"Тур де Ски" проводится с сезона-2006/07. Представители России его выигрывали дважды: в сезоне-2012/13 триумфатором стал Александр Легков, через четыре года – Сергей Устюгов.

лыжные гонки Александр Большунов Сергей Устюгов

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