Назван состав сборной России на финал с Канадой
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определился с составом команды на финал чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против Канады.
С первых минут ворота российской команды будет защищать Амир Мифтахов. Полностью состав выглядит следующим образом:
🏒Состав на финал: изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2020 г.
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📍Стартовое вбрасывание в 21:00 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#снамироссия pic.twitter.com/lGuz1Lo38b
Начало игры – 21:00 мск. "Интерфакс" уже ведет ее текстовую трансляцию.
Ранее в воскресенье прошел матч за третье место: Швеция со счетом 3:2 победила Финляндию.