Экипаж "КАМАЗ-мастер" Сотникова стал вторым по итогам этапа "Дакар-2020" в зачете грузовиков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Завершился второй этап международного ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, проходивший по маршруту Аль-Ваджх - Неом.

В зачете грузовиков экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" с пилотом Дмитрием Сотниковым показал второй результат (3 часа 49,3 минут).

"Примерно пять последних километров ехали в каком-то русле, следов было очень много. Мне показалось, что видел Вязовича, который уходил направо, и штурман повел туда же. Приехали, но чувствуем, что что-то не так: в лоб нам ехали два джипа и мотоциклист. Попытались разобраться в ситуации, понимали, что от точки находимся недалеко, и решили вернуться назад, где увидели два наших КАМАЗа, едущих в другую сторону. В итоге исправили ошибку, нашли правильный курс", - цитирует пресс-служба "КАМАЗ-мастер" Сотникова.

"Проблема в том, что, встав в нужный курс, начали бить привязки, тогда как все ехали навстречу, но мы старались не обращать внимание, понимали, что были в легенде и надо было взять скрытую точку, чей радиус не открывался. Когда ее взяли, начали искать дорогу, которая находилась в радиусе 200-300 метров. Забрались повыше в гору и нашли ее, поехав к финишу", - добавил он.

Первым к финишу пришел белорусский экипаж МАЗ пилота Сергея Вязовича (3 часа 47.44 минуты).

Третьим в зачете грузовиков стал еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" с пилотом Андреем Каргиновым (3 часа 49, 53).

Вязович лидирует в генеральной классификации в зачете грузовиков (7 часов 29,52 минуты). Сотников - второй (7 часов 34,12 минут), Каргинов - третий (7 часов 37,4 минут).

В автомобильном зачете лучшим стал Джиниэл де Вильерс из ЮАР (Toyota). Россиянин Денис Кротов (MINI) - 14-й, Владимир Васильев - 17-й.

В мотозачете не было равных Россу Бранчу (КТМ), представляющему Ботсвану, россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) - 82-й.

В зачете квадроциклов победу одержал чилиец Игнасио Касале на "Yamaha", россиянин Сергей Карякин (Snag Racing) - 8-й, его партнер по команде Алексей Шмотьев - 22-й.

Протяженность второго этапа составила 367 км. Во вторник гонщикам предстоит преодолеть 504 км по маршруту Неом - Неом, из которых 427 км составят спецучастки.

Смешанный старт отправит спортивные экипажи на север к границе с Иорданией, а серия каньонов и песчаных гор доставит их к самой высшей точке на ралли-марафоне на высоте 1400 метров.