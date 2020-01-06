Поиск

Экипаж "КАМАЗ-мастер" Сотникова стал вторым по итогам этапа "Дакар-2020" в зачете грузовиков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Завершился второй этап международного ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, проходивший по маршруту Аль-Ваджх - Неом.

В зачете грузовиков экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" с пилотом Дмитрием Сотниковым показал второй результат (3 часа 49,3 минут).

"Примерно пять последних километров ехали в каком-то русле, следов было очень много. Мне показалось, что видел Вязовича, который уходил направо, и штурман повел туда же. Приехали, но чувствуем, что что-то не так: в лоб нам ехали два джипа и мотоциклист. Попытались разобраться в ситуации, понимали, что от точки находимся недалеко, и решили вернуться назад, где увидели два наших КАМАЗа, едущих в другую сторону. В итоге исправили ошибку, нашли правильный курс", - цитирует пресс-служба "КАМАЗ-мастер" Сотникова.

"Проблема в том, что, встав в нужный курс, начали бить привязки, тогда как все ехали навстречу, но мы старались не обращать внимание, понимали, что были в легенде и надо было взять скрытую точку, чей радиус не открывался. Когда ее взяли, начали искать дорогу, которая находилась в радиусе 200-300 метров. Забрались повыше в гору и нашли ее, поехав к финишу", - добавил он.

Первым к финишу пришел белорусский экипаж МАЗ пилота Сергея Вязовича (3 часа 47.44 минуты).

Третьим в зачете грузовиков стал еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" с пилотом Андреем Каргиновым (3 часа 49, 53).

Вязович лидирует в генеральной классификации в зачете грузовиков (7 часов 29,52 минуты). Сотников - второй (7 часов 34,12 минут), Каргинов - третий (7 часов 37,4 минут).

В автомобильном зачете лучшим стал Джиниэл де Вильерс из ЮАР (Toyota). Россиянин Денис Кротов (MINI) - 14-й, Владимир Васильев - 17-й.

В мотозачете не было равных Россу Бранчу (КТМ), представляющему Ботсвану, россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) - 82-й.

В зачете квадроциклов победу одержал чилиец Игнасио Касале на "Yamaha", россиянин Сергей Карякин (Snag Racing) - 8-й, его партнер по команде Алексей Шмотьев - 22-й.

Протяженность второго этапа составила 367 км. Во вторник гонщикам предстоит преодолеть 504 км по маршруту Неом - Неом, из которых 427 км составят спецучастки.

Смешанный старт отправит спортивные экипажи на север к границе с Иорданией, а серия каньонов и песчаных гор доставит их к самой высшей точке на ралли-марафоне на высоте 1400 метров.

КАМАЗ-мастер

Новости

Приостановившая карьеру Загитова начнет интенсивно тренироваться после 7 января

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Назван состав сборной России на финал с Канадой

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"

Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"

Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ

Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ

Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн

Полуфинал молодежного ЧМ Россия - Швеция. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');