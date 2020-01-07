Ковальчук прокомментировал свой дебют в "Монреале"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что во встрече против "Виннипега", ставшей для нападающего первой в составе "Монреаля", ему не сразу удалось войти в ритм игры.

"Во второй половине матча я чувствовал себя хорошо. Вначале немного нервничал, мне потребовалось несколько смен, чтобы войти в ритм игры. Я все-таки не играл два месяца", - приводит слова Ковальчука сайт НХЛ.

"Мы не добились нужного нам результата, но старались. Обидно. Прайс выручал нас во втором периоде, дал нам шанс. Но мы совершили несколько ошибок и проиграли", - сказал россиянин.

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Монреале и завершился поражением хозяев со счетом 2:3. На счету Ковальчука – результативная передача. Россиянин провел на площадке 19 минут и 25 секунд, сыграл 25 смен, нанес четыре броска в створ ворот.

Хоккеист отметил, что был в восторге от персональной поддержки со стороны болельщиков "Монреаля".

"Даже мурашки по коже пробежали. Спасибо болельщикам. Постараюсь их порадовать, чтобы они еще лучше болели", - сказал он.

О подписании контракта Ковальчука с "Монреалем" было объявлено 3 января.

Ковальчук ранее выступал за "Лос-Анджелес", однако клуб принял решение в декабре расторгнуть контракт с россиянином.