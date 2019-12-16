Российский форвард Ковальчук покинул клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в понедельник.

"Илья Ковальчук покинул команду и был поставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта", - говорится в сообщении.

В ноябре Ковальчук лишился места в составе "Лос-Анджелеса" Решение клуба связывали с низкой результативностью россиянина в матчах: в 17 играх он набрал лишь 9 (3+6 по системе "гол+пас" очков). При этом, по мнению ряда экспертов, карьера Ковальчука в Национальной хоккейной лиге подходила – в связи с нынешним положением – к концу. Между тем главный тренер команды Тодд Макленнан заявлял, что у россиянина будет возможность вновь заиграть в команде.

"Кови - часть команды, он получит возможность вернуться. Мы относимся к нему, как к любому другому игроку. Похожая с ним ситуация была и с другими хоккеистами команды. Мы ко всем относимся одинаково", - приводил слова тренера lakingsinsider.com.

Сам Ковальчук заявлял, что тренерский штаб имел основания вывести его из состава команды. "Я не знаю, о чем сообщали. Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, поэтому тренер должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день для ребят, для команды и в случае необходимости готов играть", - сказал Ковальчук, слова которого приводит тот же источник.

Ковальчук выступал за "Кингз" с июля 2018 года, когда подписал с клубом контракт на три года.

Ранее в НХЛ он играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". В России Ковальчук выступал за "Спартак", "Ак Барс", "Химик" и СКА, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Выступая в НХЛ, Ковальчук трижды принимал участие в Матче всех звезд и становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.

В составе сборной России он становился олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером Игр в 2002 году. Дважды побеждал на чемпионатах мира (в 2008 и 2009 годах), дважды становился серебряным призером (2010 и 2015 годах) и три раза - бронзовым призером мирового первенства (в 2005, 2007 и 2019 годах).