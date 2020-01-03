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Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"

Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"
Илья Ковальчук
Фото: Reuters

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.

"Клуб сообщает о подписании однолетнего контракта с 36-летним левым нападающим Ильей Ковальчуком, который находился в статусе свободного агента", - сказали в "Монреале".

Ковальчук ранее выступал за "Лос-Анджелес", однако, клуб принял решение в декабре расторгнуть контракт с россиянином.

хоккей НХЛ Илья Ковальчук Монреаль Лос-Анджелес

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