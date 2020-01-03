Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.
"Клуб сообщает о подписании однолетнего контракта с 36-летним левым нападающим Ильей Ковальчуком, который находился в статусе свободного агента", - сказали в "Монреале".
The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk $700,000 at the NHL level and $70,000 in the AHL.#GoHabsGo https://t.co/VdpyijRjNh— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 3 января 2020 г.
Ковальчук ранее выступал за "Лос-Анджелес", однако, клуб принял решение в декабре расторгнуть контракт с россиянином.