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Три экипажа "КАМАЗ-мастер" заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе "Дакара"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Завершился пятый этап ралли-марафона "Дакар-2020", который прошел по маршруту Эль-Ула - Хаиль (Саудовская Аравия).

Первое место в зачете грузовиков занял экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова, который потратил на прохождение дистанции 4 часа 12 минут 4 секунды.

Вторым стал еще один экипаж российской команды с пилотом Антоном Шибаловым, который уступил победителю 3 минуты 6 секунд.

Третье место также досталось пилоту "КАМАЗ-мастер" Андрею Каргинову (+3:15).

Четвертое время показал белорус Сергей Вязович, представляющий "МАЗ-СПОРТавто" (16:30).

Грузовик пятикратного победителя "Дакара" Эдуарда Николаева на 165 км встал из-за проблем с двигателем и не смог продолжить гонку.

Завоевавший в 2017 году "Золотого бедуина" мотоциклист Сэм Сандерленд завершил свое выступление после падения: англичанин получил травмы спины и левого плеча.

Генеральную классификацию по-прежнему возглавляет экипаж Каргинова. А на второе место переместился Шибалов. Теперь камазовцы опережают Вязовича на 24 и 9 минут.

Дакар КАМАЗ-мастер Дмитрий Сотников Антон Шибалов Андрей Каргинов

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