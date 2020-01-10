Участникам и гостям матчей ЧМ по хоккею в Минске виза не понадобится

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела безвизовый режим для участников и гостей своей части чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа - США, в нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Белоруссии и Латвии", - говорится в сообщении.

Безвизовый режим вводится как для хоккеистов и тренеров, так и для организаторов соревнований, иностранных туристов. Помимо этого, полагается бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Минске и Риге. Право на проведение турнира эти города получили на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) 19 мая 2017 года в Кельне. До этого ЧМ по хоккею проводился в Латвии в 2006 году, а в Белоруссии - в 2014 году.