Путин назвал хорошим потенциал футбола и хоккея в России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Специалисты, отвечающие за развитие хоккея и футбола, должны задуматься о кадровых перестановках после неудачных выступлений национальных команд на чемпионате мира по хоккею и чемпионате Европы по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сборная по хоккею у нас не отличилась, тем более, сборная по футболу. Этот факт не будет незамеченным. У нас есть специалисты, нужно довериться им", - сказал Путин в ходе ежегодной "прямой линии".

"Здесь нет ничего личного, в таких случаях надо подумать над тем, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборных, и с ними подумать, что надо изменить, включая кадровую составляющую, и двигаться дальше. У нас хороший потенциал", - добавил он.

На чемпионате мира по хоккею сборная России дошла до четвертьфинала - первой стадии плей-офф - и уступила Канаде. На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.