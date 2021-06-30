ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск

Путин назвал хорошим потенциал футбола и хоккея в России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Специалисты, отвечающие за развитие хоккея и футбола, должны задуматься о кадровых перестановках после неудачных выступлений национальных команд на чемпионате мира по хоккею и чемпионате Европы по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сборная по хоккею у нас не отличилась, тем более, сборная по футболу. Этот факт не будет незамеченным. У нас есть специалисты, нужно довериться им", - сказал Путин в ходе ежегодной "прямой линии".

"Здесь нет ничего личного, в таких случаях надо подумать над тем, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборных, и с ними подумать, что надо изменить, включая кадровую составляющую, и двигаться дальше. У нас хороший потенциал", - добавил он.

На чемпионате мира по хоккею сборная России дошла до четвертьфинала - первой стадии плей-офф - и уступила Канаде. На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.

футбол хоккей Владимир Путин

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею

Финляндия - Канада. Онлайн

Финляндия - Канада. Онлайн

Сборная США стала бронзовым призером ЧМ

Второй раз подряд в финале ЧМ сыграют Канада и Финляндия

Второй раз подряд в финале ЧМ сыграют Канада и Финляндия

Сборная Канады стала первым финалистом

Сборная Канады стала первым финалистом

"Расстроена вся страна"

"Расстроена вся страна"

Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Сборная России проиграла Канаде

Сборная России проиграла Канаде

Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Фотогалереи

Триумф сборной Канады на ЧМ
10

Триумф сборной Канады на ЧМ

Четвертьфинал ЧМ по хоккею Россия - Канада
11

Четвертьфинал ЧМ по хоккею Россия - Канада

Болельщики на чемпионате мира по хоккею
7

Болельщики на чемпионате мира по хоккею

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

Техком РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Серена Уильямс снялась с турнира в Уимблдоне

Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Швеция - Украина. Онлайн

Швеция - Украина. Онлайн

Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');