Сборная России проиграла Канаде
Российские хоккеисты выбыли из борьбы за медали
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге.
Результат встречи - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) в пользу канадцев, забросивших решающую шайбу в овертайме.
На 34-й минуте Евгений Тимкин вывел сборную России вперед.
1:0! Тимкин! #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/mL3HtnTBH0— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
На 46-й Адам Хенрик, реализовав численное большинство канадцев, провел ответный гол.
TIE GAME! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Adam Henrique = captain clutch 🔥@hockeycanada #IIHFWorlds #ROCCAN @AnaheimDucks pic.twitter.com/aFZZNZbw5z
На третьей минуте овертайма точный бросок нанес Эндрю Манджапане.
THEY DID IT!!! 🇨🇦— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV
Таким образом, россияне лишились шансов на медали турнира.
Сборная Канады вышла в полуфинал, где по результатам перепосева (согласно результатам на групповом этапе) сыграет с командой США. Другую полуфинальную пару составили команды Финляндии и Германии.
NEXT STOP FOR @HockeyCanada ➡️ #IIHFWorlds Semi-finals pic.twitter.com/IrmtkRE6q0— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Полуфиналы пройдут 5 июня, матч за третье место и финал - 6 июня.
В связи с санкциями CAS, запрещающими россиянам играть на ЧМ под официальной символикой РФ, отечественные хоккеисты выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а гимн России заменил фрагмент из музыки Петра Чайковского.
Результаты матчей сборной России на ЧМ в Риге