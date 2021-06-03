Сборная России проиграла Канаде

Российские хоккеисты выбыли из борьбы за медали

Сборная России проиграла Канаде Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге.

Результат встречи - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) в пользу канадцев, забросивших решающую шайбу в овертайме.

На 34-й минуте Евгений Тимкин вывел сборную России вперед.

На 46-й Адам Хенрик, реализовав численное большинство канадцев, провел ответный гол.

На третьей минуте овертайма точный бросок нанес Эндрю Манджапане.

Таким образом, россияне лишились шансов на медали турнира.

Сборная Канады вышла в полуфинал, где по результатам перепосева (согласно результатам на групповом этапе) сыграет с командой США. Другую полуфинальную пару составили команды Финляндии и Германии.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Полуфиналы пройдут 5 июня, матч за третье место и финал - 6 июня.

В связи с санкциями CAS, запрещающими россиянам играть на ЧМ под официальной символикой РФ, отечественные хоккеисты выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а гимн России заменил фрагмент из музыки Петра Чайковского.

Результаты матчей сборной России на ЧМ в Риге