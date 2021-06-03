Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею обыграла соперников из Чехии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Риге.

Игра завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу финской команды.

Победу Финляндии принес Йере Иннала, забивший на 33-й минуте.

Финляндия является действующим чемпионом мира, команда выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году чемпионат не проводился из-за коронавируса.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Латвии.