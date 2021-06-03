ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2Канада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее
Важно
ПМЭФ-2021

Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею обыграла соперников из Чехии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Риге.

Игра завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу финской команды.

Победу Финляндии принес Йере Иннала, забивший на 33-й минуте.

Финляндия является действующим чемпионом мира, команда выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году чемпионат не проводился из-за коронавируса.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Латвии.

Болельщики на чемпионате мира по хоккею

7
Болельщица сборной БелоруссииТрибуна во время матча Канада - ФинляндияБолельщики во время игры между Германией и ЛатвиейЛатвийские болельщицыНа матче между Канадой и ФинляндиейЛатвийский болельщик на игре между Германией и ЛатвиейТрибуна болельщиков на матче Россия - Белоруссия. На игру пришел один человек.
Болельщица сборной Белоруссии
хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Сборная России проиграла Канаде

Сборная России проиграла Канаде

Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал

Россия - Канада. Онлайн

Россия - Канада. Онлайн

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Фотогалереи

Болельщики на чемпионате мира по хоккею
7

Болельщики на чемпионате мира по хоккею

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Сборная России проиграла Канаде

Сборная России проиграла Канаде

Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Россия - Канада. Онлайн

Россия - Канада. Онлайн

Карацев проиграл во втором круге Roland Garros

Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Интера"

Президент оргкомитета высказалась против отмены Олимпиады из-за пандемии

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');