Определились соперники россиян на волейбольном турнире ОИ-2020

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мужская и женская сборные России по волейболу узнали соперников по групповому этапу летней Олимпиады-2020 в Токио.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, мужская сборная страны попала в группу В, где сыграет с Бразилией, США, Аргентиной, Францией и Тунисом. Женская команда также сыграет в группе В, куда также попали Китай, США, Италия, Аргентина, Турция.

Стали известны группы мужской и женской @RusVolleyTeam на Олимпиаде в Токио!🔥 Как вам соперники ❓ pic.twitter.com/DUNKMMNStr — VolleyballVFV (@volleyballvfv) 13 января 2020 г.

Действующим победителем волейбольного олимпийского турнира являются сборные Бразилии (мужчины) и Китая (женщины).

Мужская сборная России выигрывала Олимпиаду в 2012 году, лучшим достижением женской сборной являются серебряные медали в 2000 и 2004 годах.