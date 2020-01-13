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Определились соперники россиян на волейбольном турнире ОИ-2020

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мужская и женская сборные России по волейболу узнали соперников по групповому этапу летней Олимпиады-2020 в Токио.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, мужская сборная страны попала в группу В, где сыграет с Бразилией, США, Аргентиной, Францией и Тунисом. Женская команда также сыграет в группе В, куда также попали Китай, США, Италия, Аргентина, Турция.

Действующим победителем волейбольного олимпийского турнира являются сборные Бразилии (мужчины) и Китая (женщины).

Мужская сборная России выигрывала Олимпиаду в 2012 году, лучшим достижением женской сборной являются серебряные медали в 2000 и 2004 годах.

волейбол Олимпиада-2020

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