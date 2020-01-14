"Барселона" представит Сетьена в качестве главного тренера во вторник

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" отправил в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде, который возглавлял каталонцев с 2017 года, и назначил на этот пост Кике Сетьена. Как сообщает "Би-би-си" 61-летний испанец будет официально представлен в новой должности позднее во вторник, 14 января.

Он подписал контракт на 2,5 года.

Сетьен ранее работал в "Бетисе", под его руководством команда стала шестой в чемпионате Испании сезона-2017/18. Также он тренировал "Расинг" сборную Экваториальной Гвинеи и ряд других клубов.

55-летний Вальверде привел "Барсу" к двум титулам чемпиона страны подряд, одному Кубку и одному Суперкубку Испании. После 19 туров клуб лидирует в чемпионате с 40 очками.