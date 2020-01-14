Поиск

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги

"Химки" проиграли "Валенсии"

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 19-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12) в пользу ЦСКА.

Победа стала для армейского клуба 13-й в чемпионате. При шести поражениях москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице.

"Реал" – на второй строчке: 15 побед и четыре поражения.

Другой российский клуб, "Химки", уступил дома испанской "Валенсии" – 75:84 (23:29, 24:15, 15:29, 13:21).

У "Химок" восемь побед и 11 поражений, подмосковная команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. "Валенсия" – на девятом месте при девяти победах и 10 поражениях.

баскетбол

Новости

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый подряд этап "Дакара"

Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ

Россия проиграла Исландии в матче ЧЕ по гандболу

Россиянин Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Даниил Медведев вновь стал четвертой ракеткой мира

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');