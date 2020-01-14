ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги
"Химки" проиграли "Валенсии"
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 19-го тура Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12) в пользу ЦСКА.
Победа стала для армейского клуба 13-й в чемпионате. При шести поражениях москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице.
"Реал" – на второй строчке: 15 побед и четыре поражения.
Другой российский клуб, "Химки", уступил дома испанской "Валенсии" – 75:84 (23:29, 24:15, 15:29, 13:21).
У "Химок" восемь побед и 11 поражений, подмосковная команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. "Валенсия" – на девятом месте при девяти победах и 10 поражениях.