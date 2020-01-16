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Клубы РПЛ поддержали увеличение числа участников чемпионата до 18

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига высказалась за увеличение числа клубов с 16 до 18, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата. Все клубы проголосовали за то, чтобы клубов было больше. В ходе опросов был определён ряд вариантов, которые бы могли реализовать задачи, поставленные президентом РФС", - цитирует портал "Чемпионат" Прядкина.

"Клубы поддержали увеличение до 18 команд. Но есть те, кто выступал против", - добавил он.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков поручил РПЛ рассмотреть расширение числа клубов лиги до 18.

Российская премьер-лига

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