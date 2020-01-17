В Минспорта опровергли сведения о массовых увольнениях сотрудников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе министерства спорта не подтверждают информацию о том, что сотрудники учреждения вынуждены писать заявления об увольнении в связи с реформой ведомства.

"Нет", - заявили в пресс-службе Минспорта, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в пятницу в телеграм-каналах появилась информация о том, что всех сотрудников Минспорта РФ заставили написать заявления на увольнение в связи с переформатированием министерства в агентство.

15 января правительство РФ ушло в отставку. Новый состав кабинета формирует назначенный премьер-министром Михаил Мишустин.