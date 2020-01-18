Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу 34-летний россиянин поразил ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ. Этот гол стал для Овечкина 690-м за все время выступления в НХЛ. Хоккеист по этому показателю поднялся на 10-е место.

Столько же голов и у завершившего в 2006 году карьеру легендарного канадца Марио Лемье.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году за московское "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли.