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Россиянка Горячкина проиграла 10-ю партию матча за шахматную корону

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в 10-й партии матча за звание чемпионки мира.

Представительница России играла в этой партии белыми фигурами. Партия завершилась на 62-м ходу.

Счет в матче - 5,5:4,5 в пользу китаянки, которая является обладательницей мировой шахматной короны.

Первые шесть партий матча прошли 5 января в Шанхае, начиная с седьмой проходят во Владивостоке. Всего запланировано 12 партий, в случае ничьей будет назначен тай-брейк.

Следующая партия пройдет 22 января.

шахматы

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