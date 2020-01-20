Россиянка Горячкина проиграла 10-ю партию матча за шахматную корону
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в 10-й партии матча за звание чемпионки мира.
Представительница России играла в этой партии белыми фигурами. Партия завершилась на 62-м ходу.
Счет в матче - 5,5:4,5 в пользу китаянки, которая является обладательницей мировой шахматной короны.
Первые шесть партий матча прошли 5 января в Шанхае, начиная с седьмой проходят во Владивостоке. Всего запланировано 12 партий, в случае ничьей будет назначен тай-брейк.
Следующая партия пройдет 22 января.