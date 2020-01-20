ФК "Реал" подписал контракт с 18-летним бразильским полузащитником

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании контракта с полузащитником олимпийской сборной Бразилии Рейниером.

Как сообщает пресс-служба "Реала", соглашение с 18-летним бразильцем (18 ему исполнилось накануне) действует до июня 2026 года.

В настоящее время игрок находится в расположении олимпийской сборной Бразилии. В ее составе принимает участие в предолимпийском турнире.

До перехода в "Реал" Рейниер защищал цвета бразильского "Фламенго", с которым выиграл чемпионат Бразилии, а также Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА. В 14 официальных матчах за "Фламенго" он забил шесть мячей.