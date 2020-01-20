Поиск

ФК "Реал" подписал контракт с 18-летним бразильским полузащитником

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании контракта с полузащитником олимпийской сборной Бразилии Рейниером.

Как сообщает пресс-служба "Реала", соглашение с 18-летним бразильцем (18 ему исполнилось накануне) действует до июня 2026 года.

В настоящее время игрок находится в расположении олимпийской сборной Бразилии. В ее составе принимает участие в предолимпийском турнире.

До перехода в "Реал" Рейниер защищал цвета бразильского "Фламенго", с которым выиграл чемпионат Бразилии, а также Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА. В 14 официальных матчах за "Фламенго" он забил шесть мячей.

футбол ФК Реал

Новости по теме

Новости

Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Логинов стал 10-м в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия финишировала 11-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Допинг в российском спорте

ОКР вступил третьей стороной в судебный спор между ВАДА и РУСАДА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');