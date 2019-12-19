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"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Матч чемпионата Испании по футболу между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в столице Каталонии, - 0:0.

Одно взятие ворот, впрочем было: Гарет Бейл после прострела слева поразил ворота "Барселоны". Однако еще на предыдущей фазе атаки было положение "вне игры".

Игра прошла в рамках 10-го тура чемпионата. Изначально она была назначена на 26 октября, однако из-за беспорядков в Каталонии была перенесена на более поздний срок.

Обе команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 36 очков. При этом у "Барселоны" имеются преимущества по дополнительным показателям. На третьем месте находится "Севилья" – 31 балл.

футбол Испания ФК Барселона ФК Реал

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