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ФК "Локомотив" сыграл вничью со "Стяуа" в товарищеском матче

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Товарищеский матч московского ФК "Локомотив" и румынской команды "Стяуа" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Испании, - 3:3. "Локомотив" трижды уступал в счете и все три раза отыгрывался. В его составе голы провели Антон Миранчук (26-я минута), Дмитрий Баринов (32) и Рифат Жемалетдинов (63).

В Испании "Локомотив" готовится к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В РПЛ московская команда занимает пятое место, набрав 34 очка.

"Стяуа" в настоящее время занимает третье место в чемпионате Румынии.

футбол ФК Локомотив

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