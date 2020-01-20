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НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели
Александр Овечкин
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

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В отчетный период россиянин забросил в ворота соперников восемь шайб, в том числе оформив два хет-трика. Два гола он провел в матче с "Каролиной", по три – во встречах с "Нью-Джерси" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Результативная игра Овечкина позволила ему войти в топ-10 снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас на счету россиянина 692 гола.

Второй звездой недели признан вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин, отразивший в трех матчах 98,2% бросков. В двух встречах он сыграл на ноль.

В тройку лучших игроков недели попал также нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз", набравший в четырех матчах 9 (3+6 по системе "гол+пас") очков.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

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