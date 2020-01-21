ХК "Нефтехимик" расторг контракт с капитаном команды после ДТП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нижнекамский хоккейный клуб "Нижнекамск" расстался с капитаном и защитником команды Степаном Захарчуком в связи с инцидентом с его участием.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, "Хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", - говорится в сообщении пресс-службы "Нефтехимика".

Ранее издание "БИЗНЕС Online" сообщило о том, что Захарчук, управляя своим авто, попал ДТП, с места происшествия скрылся, протаранив другую машину и светофор.

Степан Захарчук выступает с "Нефтехимике" с 2019 года. Является обладателем Кубка Гагарина, но в составе "Ак Барса". Получал длительные дисквалификации за грубую игру.