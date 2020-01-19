Сборная Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сборная дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.
В финале она со счетом 7:6 победила команду дивизиона Тарасова благодаря серии буллитов.
В первом полуфинале сборная дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4.
В другом полуфинальном поединке сборная дивизиона Тарасова одержала верх над командой дивизиона Харламова (8:6).
Сборная Чернышева обыграла команду Харламова в матче за третье место.