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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Сборная Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сборная дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

В финале она со счетом 7:6 победила команду дивизиона Тарасова благодаря серии буллитов.

В первом полуфинале сборная дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4.

В другом полуфинальном поединке сборная дивизиона Тарасова одержала верх над командой дивизиона Харламова (8:6).

Сборная Чернышева обыграла команду Харламова в матче за третье место.

хоккей Матч звезд КХЛ

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