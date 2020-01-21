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Кокорин оформил хет-трик в матче за "Зенит" перед уходом в аренду

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в рамках тренировочного сбора в Дохе провел товарищеский матч против клуба "Аль-Увайнах", разгромив соперника со счетом 10:0.

Три гола забил Александр Кокорин, об уходе которого в "Сочи" на правах аренды стало известно во вторник утром. За "Зенит" также трижды забивал Сердар Азмун, дважды - Артем Дзюба, по одному голу провели Йордан Осорио и Себастьян Дриусси.

Игра стала первой для "Зенита" в 2020 году.

Зенит Александр Кокорин

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