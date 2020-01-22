Новый министр спорта заявил о планах встретиться с представителями ВАДА и РУСАДА

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый министр спорта Олег Матыцин в ближайшее время обсудит с представителями Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства кризис, поразивший российский спорт.

"Конечно, планирую встретиться с представителями ВАДА и РУСАДА, причем в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт, тем более в качестве президента FISU (Международной федерации университетского спорта - ИФ) имею опыт взаимодействия с ВАДА, МОК и международными спортивными федерациями", - цитируют Матыцина "Известия".

Накануне Матыцин указом президента РФ был назначен министром спорта РФ. Он сменил на этом посту Павла Колобкова. Новый глава Минспорта намерен в среду встретиться с предшественником.

"Мы в среду будем встречаться в министерстве. Безусловно, мы общались и общаемся. Я думаю, это сотрудничество будет продолжено, потому что опыт работы министерства очень ценен. В данном случае моя позиция не заключается в том, чтобы "до основанья, а затем..." - всё перестраивать. Нужно просто понимать, на какой стадии развития мы находимся. И те дополнительные усилия, которые нужно приложить, мы обязательно приложим. Но, повторюсь, с учетом опыта деятельности министерства под руководством Павла Анатольевича Колобкова", - рассказал Матыцин.