Светлана Кузнецова выбыла из Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира серии Большого шлема в женском одиночном разряде.

Во втором раунде соревнования она потерпела поражение от представительницы Италии Камилы Джорджи. Результат противостояния – 6:3, 6:1 в пользу итальянки.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

Светлана Кузнецова сейчас занимает 53-е место в рейтинге WTA. Два раза ранее ей удалось выиграть турниры Большого шлема – US Open (2004) и Roland Garros (2009). Максимальный результат на Australian Open – выход в четвертьфинал (2005, 2009, 2013).