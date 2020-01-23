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Горячкина победила в 12-й партии и отыгралась в матче за шахматную корону

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина выиграла заключительную, 12-ю партию матча за звание чемпионки мира у действующей обладательницы шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Россиянка играла белыми фигурами, ее соперница признала поражение на 60-м ходу партии.

Таким образом, счет в матче стал равным – 6:6. В связи с этим для шахматисток назначен тай-брейк, который пройдет 24 января.

Первые шесть партий матча прошли 5 января в Шанхае, начиная с седьмой проходят во Владивостоке.

шахматы

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