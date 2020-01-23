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Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.

За свою программу пара получила 88,73 балла.

Первыми идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 88,78 балла. Тройку лидеров замыкает пара из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшая 84,66 балла.

Произвольная программа будет представлена спортсменами в субботу.

фигурное катание

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