Фигуристы из России идут первыми после короткой программы на ЧЕ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут первыми после короткой программы на Чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.

За свою программу пара получила 82,34 балла. Вторыми идут их соотечественники Дарья Павюченко и Денис Ходыкин с результатом 74,92 балла, тройку лидеров замыкает еще одна российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 73,50 балла.

Бойкова и Козловский сегодня обновили мировой рекорд, ранее побитый китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в японском Саппоро (81,27).

Произвольная программа будет представлена спортсменами в пятницу.