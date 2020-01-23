Аршавин будет главным редактором нового спортивного журнала

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин приглашен в качестве главного редактора готовящегося к выпуску печатного издания "РБ-Спорт".

Как сообщили "Интерфаксу" в руководстве журнала, бывший футболист петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" будет приглашенным редактором первого номера "РБ-Спорт", выход которого ожидается в феврале. Презентация журнала пройдет в рамках церемонии вручения Международной премии "РБ", организатором которой выступает информационно-аналитический портал "Рейтинг Букмекеров".

"Запуская новый журнал, команда "РБ" ставит перед собой две главные задачи: популяризация спорта и улучшение имиджа букмекерского рынка, который должен становиться более прозрачным. Мы видим, что глянцевые СМИ закрываются, но для нас это очередной вызов — доказать, что тематическое издание с известными спортсменами в качестве приглашенных редакторов найдет свою аудиторию", — рассказал основатель премии и издатель журнала "РБ-Спорт" Паруйр Шахбазян.

Журнал будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.